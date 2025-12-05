El Liverpool se pone como objetivo el 'top' cuatro

Los 'Reds' vencieron al West Ham United a domicilio, pero empataron este miércoles en Anfield contra el Sunderland. Ahora mismo son novenos en la clasificación, con 22 puntos, a dos de los puestos de Liga de Campeones.

"Para mí esto te dice lo buena que es la Premier League esta temporada. Cada año es mejor. Por obvias razones, porque todo el mundo tiene mucho dinero. Nuestro primero objetivo es volver al top cuatro porque no estamos contentos con nuestra posición en este momento", dijo Slot este viernes en rueda de prensa.

Sobre la mejoría en estos dos partidos, el técnico holandés incidió en que si no hubiera sido por el gol de rebote del Sunderland hubieran mantenido la puerta a cero en dos partidos y que ni ellos ni el West Ham tuvieron muchas ocasiones.

"Es un paso adelante. No concedimos a balón parado y es importante para nosotros. También le hemos dado confianza a jugadores que llegaron en verano. Florian (Wirtz) es el más obvio, pero también Kerkez, Isak marcó su primer gol... Me llevo muchas cosas positivas, pero no estamos donde me gustaría".

El Liverpool visitará este sábado al Leeds United en Elland Road sabiendo que una victoria les acercaría mucho a posiciones europeas.