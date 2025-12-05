El Mundial dio retorno cero; Pina, Vicky López… hoy España sí vende con estabilidad

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirman a EFE que el paisaje hoy es bien distinto. La selección sólo vende con estabilidad en la gobernanza. Ganar no siempre va asociado a vender. Ahora, tras el triunfo de la Liga de Naciones en el estadio Metropolitano, su área de Comercial y Desarrollo crece y certifica que mientras el equipo sube el nivel deportivo, ahora sí notan el interés externo de nuevos patrocinios.

Adidas es una de las compañías más felices con el triunfo de España. Primero, por la audiencia que dio la final España – Alemania en TVE. La 1 fue el martes la cadena más vista (13,7 por ciento). Los goles de Claudia Pina y Vicky López reunieron a 1.930.000 espectadores, con un 20,9 por ciento de cuota. Fue lo más visto de la cadena y el encuentro más seguido de la historia de dicha competición. La entrega del trofeo ante más de 55.000 espectadores sumó 2.124.000 espectadores en La 1, un 18,8 por ciento y más de cuatro millones de contactos.

Además, la multinacional deportiva alemana, uno de los grandes patrocinadores de las selecciones españolas de fútbol, tiene su porfolio a dos de las estrellas del equipo. Por un lado, Aitana Bonmatí, Balón de Oro. Por otro, Vicky López, Trofeo Kopa a la jugadora del año menor de 21 años. Presente y futuro. Adidas confía en Vicky López y en Lamine Yamal.

En la pasada Eurocopa, donde España llegó a la final, la firma alemana se posicionó como la marca más mencionada en redes sociales y medios durante el torneo, con un 30,4 por ciento de las referencias, según un análisis de Onclusive gracias a su campaña ‘You got this’, liderada por futbolistas de élite como Athenea del Castillo. Detrás de Adidas, en la Eurocopa siguieron en ese ránking de influencia Heineken (26,3%), AXA (18,6%) y Lidl (4,8%).

Una de las empresas, llegadas el pasado verano a la RFEF es Ebro. De matriz china, sus vehículos, con tecnología de vanguardia, se ensamblan en la Ebro Factory de la Zona Franca en Barcelona, símbolo de la reindustrialización de esta histórica zona de producción.

Sus empleados disfrutaron el martes en el césped del Metropolitano. Su vinculación emocional con las internacionales de Sonia Bermúdez ilustró la alegría de ambas partes por un título, que esperan en Ebro sea el primero de muchos más.

Unir tradición e innovación. Es el lema de este acuerdo entre Federación y Ebro. Pedro Calef, CEO de la marca, subrayó el día que firmó el acuerdo el pasado mes de junio que este acuerdo se enmarca en el compromiso de su empresa con el deporte y la sostenibilidad, reforzando valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y el progreso compartido.

“Patrocinar a la selección es otra forma de decir que volvemos con más fuerza que nunca”, dijo Calef.