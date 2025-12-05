El Real Madrid enfoca al Celta pendiente de Huijsen y Camavinga

Sin Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba ni Ferland Mendy, todos ellos bajas por lesión para el partido del domingo (21.00 horas CET, -1 GMT) ante el Celta, la atención de Xabi Alonso se centra en recuperar a Huijsen y Camavinga.

Los dos jugadores pasarán una prueba definitiva el sábado, en la sesión de entrenamiento que el Real Madrid completará desde las 11.00 horas en su ciudad deportiva tras disfrutar de dos días libres después de vencer en San Mamés el partido adelantado de la decimonovena jornada y romper la mala dinámica de tres empates consecutivos en LaLiga.

Huijsen se ha perdido por un problema muscular, una sobrecarga en el muslo que ya le impidió jugar en la ventana de noviembre con la selección española, los cuatro últimos partidos con el Real Madrid. No pudo jugar ante Elche, Olympiacos, Girona y Athletic Club.

Camavinga cayó lesionado precisamente en San Mamés, tras ser titular y sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo a causa de una entrada. Dentro del club blanco hay mayor optimismo con Camavinga, cuya evolución ha sido positiva en las últimas horas, aunque la decisión dependerá de la prueba que pasará en el entrenamiento y si Xabi Alonso opta por reservar al centrocampista francés para el duelo europeo ante el City.

El técnico madridista dispondrá de un entrenamiento para decidir el jugador que ocupará la demarcación de lateral derecho ante el Celta. Con los dos especialistas lesionados, Carvajal y Trent, el técnico madridista tendrá que desplazar a un jugador de su posición, retrasando a Fede Valverde o apostando por Raúl Asencio.

El Real Madrid no juega en el Santiago Bernabéu desde que goleó el 1 de noviembre al Valencia. Desde entonces ha disputado seis encuentros consecutivos, cuatro de LaLiga y dos de la Liga de Campeones, como visitante.