05 de diciembre de 2025 - 17:10

México contra Sudáfrica, partido inaugural del Mundial de 2026

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- El partido inaugural del Mundial de 2026 será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y se enfrentará a la selección de México (anfitriona) contra la de Sudáfrica, tal y como esclareció el sorteo de la fase de grupos de este viernes.

Por EFE

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá comenzará con el grupo A, donde además de estar las selecciones que disputarán el primero de los 104 partidos del Mundial, figuran Corea del Sur y el ganador de la repesca D europea (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa).

El conjunto que dirige Javier Aguirre, vigente campeón de la Copa de Oro y de la Liga de Naciones de la CONCACAF (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), dará el pistoletazo de salida del máximo torneo del fútbol mundial contra el cuadro sudafricano, que no disputa una fase final desde 2010, cuando fue anfitrión.