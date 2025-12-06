2-1. Bruno Guimaraes sorprende con un gol olímpico

Pasada la media hora, el centrocampista brasileño sorprendió a Martin Dubravka, portero del Burnley, con un córner que se fue curvando hasta colarse en el segundo palo.

Es el quinto gol que marca en esta Premier League Bruno Guimaraes, que ha anotado además por segunda jornada consecutiva tras ver puerta también ante el Tottenham Hotspur entre semana.

Con 1-0 y el partido controlado, el Burnley se encargó de hacerle el trabajo mucho más fácil al Newcastle, primero con una tarjeta roja y después con un penalti para el 2-0.

Primero, Lucas Pires se marchó a la calle por llevarse por delante a Anthony Elanga cuando este se iba solo contra el portero, y después, Lesley Ugochukwu cometió un penalti por mano.

Desde los once metros no falló Anthony Gordon y el Newcastle, que no ha perdido en sus últimos ocho partidos en casa entre todas las competiciones, se encaminó hacia tres puntos que mandan a los 'Magpies' hasta la décima plaza con 22 puntos, a tres de los puestos de Liga de Campeones.

El Burnley, que recortó distancias de penalti en el minuto 95, ya sin tiempo para mucho más, no levanta cabeza y se mantiene penúltimo, en descenso, con diez unidades. La salvación le queda a los 'Clarets' a cuatro puntos de distancia.