Roony entra en la delantera del Barça y Antony será titular en el Betis

El entrenador del Barça, el alemán Hansi Flick, ha decidido poner de titulares también a jugadores como Eric García, Ferran Torres o el inglés Marcus Rashford, mientras que se quedan en el banquillo otros como el brasileño Raphinha, el neerlandés Frenkie de Jong o el polaco Robert Lewandowski.

El preparador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, por su parte, tras la ausencia por lesión del centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, ha decidido darle la titularidad en esa zona a Sergi Altimira, con lo que el colombiano Nelson Deossa se queda en la suplencia.

El Betis sale con Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

El Barcelona pone de inicio a Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Pedri; Lamine Yamal, Roony Bardghji, Ferran y Rashford.

