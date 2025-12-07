0-2. El Copenhague, en crisis antes de visitar al Villarreal

El conjunto de Jacob Neestrup encajó su tercera derrota en los cuatro últimos encuentros y cae a la quinta posición, superado por su rival, el Sonderjyske que abrió el marcador en el minuto 43, por medio del macedonio Lirim Qamili y que amplió su ventaja justo antes del descanso, con el anotado por Kristall Ingason.

Careció de capacidad de reacción el Copenhague que en la Liga de Campeones está fuera de los veinticuatro primeros puestos y que ha ganado solo uno de los cinco partidos que ha jugado -tres derrotas y un empate-

El Copenhague está ahora a un punto del cuarto puesto que le ha arrebatado el Sonderjyske y a doce del líder, el Aarhus. El miércoles visita al Villarreal en la sexta sesión europea.