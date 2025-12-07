El Málaga, a resarcirse del revés copero y el Zaragoza a escapar del abismo

El equipo malagueño ha conseguido un triunfo frente al Mirandés y un empate ante el Valladolid en el estadio de Zorrilla con Juan Francisco Funes como máximo responsable de la plantilla después de la destitución de Sergio Pellicer, aunque cuenta con el lunar del torneo copero, que ha vuelto a bajar los ánimos.

El Málaga ha disputado hasta ahora ocho encuentros como local, con cuatro victorias, tres empates y una sola derrota, ante el Cádiz en la sexta jornada el pasado 21 de septiembre, por lo que los números en La Rosaleda no son malos.

Funes podría repetir el once titular que venció al Mirandés y empató con el Valladolid, ya que siguen lesionados los centrocampistas Juanpe Jiménez, Josue Dorrio y el serbio Darko Brasanac.

Tampoco parece que cambie a los dos centrales, ya que tanto el joven Ángel Recio como Einar Galilea cumplieron a la perfección en Zorrilla y sus posibles recambios, Diego Murillo y Javi Montero, no estuvieron acertados en el enfrentamiento de Copa con el Talavera (2-1).

Enfrente está el Real Zaragoza, que tratará de continuar su racha ganadora en La Rosaleda para salir del farolillo rojo y sumar su cuarto triunfo seguido. Por ello, y al margen de la derrota sufrida el jueves en la Copa del Rey ante el Burgos, a Málaga llega recargado, con un estilo en el campo que empieza a ser reconocible y una moral cada vez más recuperada de la debacle del inicio liguero.

Sin embargo, el técnico del Zaragoza, Rubén Sellés, no quiere hacer castillos en el aire y reconoce que la "realidad" es que siguen últimos y que ganar en La Rosaleda será "difícil".

Para afrontar ese reto, Sellés dispondrá de su once habitual fresco a pesar del encuentro copero, pues ninguno de los titulares en las últimas jornadas formó de inicio contra el Burgos.

Además, podrá contar con el meta argentino Estaban Andrada, que ya ha entrenado con normalidad, y con Sebas Moyano, recuperado de su proceso intestinal, pero no viajará a tierras malagueñas Saidu, lesionado en el encuentro de Copa.

De esta forma, lo más probable es que el técnico repita el once que tan buenos resultados le ha dado en los últimos tiempos, con Andrada en la portería, Pomares y Aguirregabiria en los laterales y Radovanovic e Insua en el centro de la zaga.

En el medio, se espera que formen Keidi Bare y Guti en el doble pivote y Francho y Valery en las alas, mientras que Soberón y Kodro apuntan a ser de nuevo las referencias ofensivas.

Los duelos entre el Málaga y el Zaragoza son tradicionales tanto en Primera como en Segunda División y tienen como precedentes el curso pasado, cuando el equipo aragonés logró vencer como visitante 1-2, mientras que la formación andaluza consiguió su última victoria en 2023 por un claro 3-0.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Víctor García; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Niño.

Zaragoza: Andrada; Pomares, Insua, Radovanovic, Aguirregabiria; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery; Soberón, Kodro.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Colegio castellano-leonés).