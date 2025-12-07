El paraguayo Toni Sanabria alarga el gran momento del Cremonese

El arranque de la 'Cremo' es encomiable para un recién ascendido. Un total de 5 victorias, 5 empates y solo 4 derrotas le colocan a solo 4 puntos, por ejemplo, del Como 1907 de Cesc Fàbregas o a solo tres del Juventus Turín.

La jornada pasada, los de Davide Nicola superaron a domicilio al Bolonia, equipo que pelea por los puestos altos, con doblete del inglés Jamie Vardy incluido. El mítico delantero de la Premier League es apodado ya como 'StradiVardy', pues en Cremona nació el famoso lutier Antonio Stradivari.

En esta, sin la necesidad de los goles de Vardy, bueno fue el tanto de un Sanabria que llegó al equipo en verano y que no se había estrenado hasta el momento. Su testarazo en el minuto 78 cerró el duelo y, junto al tanto precedente desde los once metros de Federico Bonazzoli, amarró otros tres puntos clave en la temporada.

El Cremonese es noveno con 20 puntos, lo que le coloca a 10 puntos de los puestos de descenso, margen suficiente para cumplir el objetivo de la salvación. El Lecce, por su parte, se queda decimocuarto con 13 unidades.

