El Tottenham investiga a Bissouma por consumir óxido nitroso

El tabloide británico "The Sun" publicó estos días unas imágenes en las que se ve al jugador de 29 años inhalando esta droga conocida como "gas de la risa" y cuya posesión y uso recreativo está penada por la ley británica con hasta dos años de cárcel.

Bissouma, que no cuenta para Thomas Frank y aún no ha jugado esta temporada, ya fue cazado consumiendo esta droga en 2024, lo que le costó un partido de suspensión con los 'Spurs'.

"Estamos revisándolo y lidiaremos con ello de forma interna", dijo el Tottenham en un comunicado remitido a la cadena británica BBC.

En agosto de este año, Bissouma se quedó fuera de la convocatoria para medirse al Paris Saint Germain en la Supercopa de Europa por llegar en repetidas ocasiones tarde a los entrenamientos.

El futbolista de Mali llegó al Tottenham en 2022 procedente del Brighton & Hove Albion por 30 millones de libras (34 millones de euros).