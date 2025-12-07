Fútbol Internacional
13:10

El Valencia rememora el grito de 'Lubo, Lubo' para mandar ánimos a Penev

València, 7 dic (EFE).- El Valencia rememoró este domingo el grito de 'Lubo, Lubo' con el que su afición animaba al delantero Lubo Penev en la década de los años noventa del pasado siglo para enviar ánimos al búlgaro, pendiente de un complicado tratamiento para frenar un cáncer de riñón.

Por EFE

Los once jugadores que iniciaron el partido contra el Sevilla por parte del equipo de Carlos Corberán lucieron antes del encuentro unas camisetas con ese lema y la afición de Mestala volvió a corearlo cuando por megafonía se explicó la complicada situación del exjugador del club.

Ingresado en un centro oncológico de Alemania, Penev debe ser sometido a un tratamiento que cuesta unos 150.000 euros al mes, por lo que su esposa, Kristina Mitseva, ha abierto una cuenta bancaria para donaciones, una campaña a la que se han unido los veteranos del Valencia, Atlético de Madrid, Celta y Compostela, los equipos en los que militó en España.

Penev llegó al Valencia en el verano de 1989 y militó durante seis campañas en el club de Mestalla, un tiempo en el que se convirtió en una de las grandes referencias de la grada, que festejaba sus goles y le animaba al grito de 'Lubo, Lubo'.