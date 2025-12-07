El Valencia rememora el grito de 'Lubo, Lubo' para mandar ánimos a Penev

Los once jugadores que iniciaron el partido contra el Sevilla por parte del equipo de Carlos Corberán lucieron antes del encuentro unas camisetas con ese lema y la afición de Mestala volvió a corearlo cuando por megafonía se explicó la complicada situación del exjugador del club.

Ingresado en un centro oncológico de Alemania, Penev debe ser sometido a un tratamiento que cuesta unos 150.000 euros al mes, por lo que su esposa, Kristina Mitseva, ha abierto una cuenta bancaria para donaciones, una campaña a la que se han unido los veteranos del Valencia, Atlético de Madrid, Celta y Compostela, los equipos en los que militó en España.

Penev llegó al Valencia en el verano de 1989 y militó durante seis campañas en el club de Mestalla, un tiempo en el que se convirtió en una de las grandes referencias de la grada, que festejaba sus goles y le animaba al grito de 'Lubo, Lubo'.