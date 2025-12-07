Torrent asegura no saber si Sergio Ramos seguirá con los Rayados de Monterrey

"La verdad es que lo ignoro. Igual que no sé qué va a pasar con mi futuro, tampoco sé lo que pasará con Sergio; hay varios rumores en la prensa española, pero a partir de aquí yo no sé nada más", señaló el técnico luego de caer 3-2 en el juego vuelta de la semifinal.

El marcador total de la eliminatoria fue 3-3, después de que en el duelo de ida, del miércoles pasado, los Rayados vencieron 1-0, pero avanzó Toluca por mejor posición en la tabla en la fase regular.

Torrent avivó el misterio sobre la continuidad de Ramos en Monterrey bajo el argumento de la inestabilidad que priva en los proyectos de los equipos mexicanos.

"Lo único que sé es que a partir de ahora todos los jugadores, incluido Sergio, tienen descanso de 15 días, luego el equipo los llamará uno por uno, hasta entonces sabremos qué pasa con todos ellos y también con el entrenador, porque todos sabemos cuánto duran los proyectos acá", explicó.

Sergio Ramos llegó al Monterrey en febrero pasado y de inmediato se convirtió en la principal figura del fútbol mexicano.

En dos torneos con los Rayados, el campeón mundial en 2010 jugó 23 partidos de liga como titular y anotó cinco goles.

Este sábado, Toluca venció a Monterrey con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, de penalti. Los Rayados descontaron con tantos de Ramos, desde los 12 pasos, y de Roberto de la Rosa.