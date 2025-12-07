Valverde es el técnico al que más veces se ha enfrentado Luis Enrique (17)

Valverde es el técnico con el que más ocasiones se ha cruzado Luis Enrique, cuatro con el Celta y las 13 restantes con el FC Barcelona, con el 'Txingurri' siempre como inquilino del banquillo de San Mamés.

El balance en esos 17 partidos -8 de Liga, 7 de Copa del Rey y 2 de Supercopa- es de 4 victorias de Valverde, 11 de Luis Enrique y 2 empates.

El primer partido entre ambos pasó además a la historia del Athletic por ser el del estreno del nuevo estadio de San Mamés. Aquel 16 de septiembre de 2013 el equipo rojiblanco venció por 3-2 al Celta que entrenaba el gijonés.

Ambos se enfrentaron además en dos finales en las que se repartieron los títulos. En la Copa de 2015, disputada en el Camp Nou, el Barça ganó por 3-1 al Athletic y unos meses más tarde el equipo bilbaíno se tomó la revancha al conquistar la Supercopa, un éxito que aquel año evitó el 'sextete' del equipo azulgrana.

En la ida los de Valverde, con un 'hat trick' de Aritz Aduriz, golearon por 4-0 en uno de los partidos más recordados de las últimas décadas en Bilbao y encarrilaron un trofeo que levantaron tras el 1-1 de la vuelta en el Camp Nou.

Después de Valverde, los técnicos a los que en más ocasiones se ha enfrentado Luis Enrique son Diego Pablo Simeone (16) y Unai Emery (12), mientras que desde el miércoles el de Viandar de la Vera solo se habrá medido más veces a Simeone (25), Marcelino García Toral (22) y José Luis Mendilibar (19).