Villalibre continúa al frente de la tabla pese a no marcar

Una circunstancia que puso fin a la sensacional racha del atacante del conjunto cántabro que no había faltado a su cita con el gol en los cuatro últimos partidos del equipo santanderino en los que Villalibre había sumado cuatro tantos.

Quien sí marco y por partida doble fue el delantero del Almería Sergio Arribas que se aupó a la segunda posición, igualado con nueve dianas con su compañero Adrián Embarba, tras firmar los dos goles de la victoria (1-2) del conjunto indálico en el campo del Andorra.

Igualmente saldó la jornada con un doblete el atacante del Racing de Santander Andrés Martín, que anotó dos de los de los tres tantos (2-3) que anotó este domingo el equipo de José Alberto López en su visita al Nuevo Mirandilla de Cádiz.

Dos tantos que permitieron a jugador racinguista igualar en la tercera plaza con un total de ocho goles al delantero neerlandés del Deportivo de La Coruña, Zakaria Eddahchouri

-- Clasificación tras la disputa de la 17ª jornada:

- Con 10 goles: Villalibre (Racing Santander)

- Con 9 goles: Embarba y Arribas (4p) (Almería).

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 7 goles: Fuentes (Córdoba); Yeremay (1p) (Deportivo); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (2p) (Sporting Gijón).

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Carrera (Real Sociedad B); Gelabert (1p) (Sporting Gijón)

- Con 5 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Marcos Fernández (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez (Málaga).

- Con 4 goles: Villahermosa y Min-su (KOR) (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cala (1P), Cipenga (CGO) (Castellón); David Mella (Deportivo); Jorge Pascual y Alemañ (Granada); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Chupe y Adrián Niño (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p), Peter Federico (DOM) y Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Lautaro (URU) (1p); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Camara (GUI), Jakobsen (DEN) y Suero (Castellón); Rubén Díez (3p) y Matos (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla (Eibar); Enol (Huesca); Duk (CVE) y Diego García (2p) (Leganés); Jauregi (1p) (Málaga); Peio Canales y Sangalli (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche, Jefté y Lazo (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN) y Puigmal (Almería); Gael Alonso y Nieto (Andorra); Curro (1p), Appin (FRA), Grego Sierra y Mario González (1p) (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Doué (FRA) (Castellón); Dalisson (Córdoba); Diego Collado, Paco Cortés y Ribeiro (BRA) (Cultural); Luismi Cruz y Stoichkov (Deportivo); José Corpas (1p) (Eibar); Faye (SEN), Sola y y José Arnáiz (Granada); Sergi Enrich, Sielva (2p) y Ntamack (FRA) (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p), Alex Millán y Diawara (GUI) (Leganés); Iván Gil, Enrique Clemente y Mika Mármol (Las Palmas); Rafa Bauza (Mirandés); Javi Castro (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz y Peru Rodríguez (1p) (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Dani Gómez, Soberón, Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 1 gol: Bonini (ITA), Alex Muñoz, Thalys y Arnau (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta y Alex Calvo (Andorra); Florian Miguel (FRA) y Atienza (Burgos); García Pascual, Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Diakité, Dawda (MAU) y Roger Martí (Cádiz); Sienra (ARG), Barri, Mamah (NIG), Mabil (AUS), Douglas (BRA) (1p), Pablo Santiago, Alberto Jiménez y Brignani (ITA) (Castellón); Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR), Konrad (USA), Zalazar, Marcos Fernández y Cristian (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Requena y Diego Bri (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic y Thiago Ojeda (ARG) (Cultural); Escudero, Samuele Mulattieri (ITA), Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista, Adu Ares y Nolaskoain (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz, Oscar Naasei (GHA) y Lama (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Pulido y Kortajarena (1p) (Huesca); Barcia, Pejiño y Manu Fuster (Las Palmas); Roberto López y Rubén Peña (Leganés); Dani Lorenzo, Larrubia, Lobete y Einar (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí y Varela (Mirandés); Gustavo Puerta (COL), Facu González (URU) y Maguette Gueye (SEN) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Jon Balda, Lebarbier (FRA) y Osazuwa (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Bakis (TUR), Toni Moya y Francho (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba.