El Atlético, contra las dudas en Eindhoven

Duodécimo en la clasificación del torneo, a un solo punto del octavo y pendientes tres encuentros (aparte del PSV, todavía le queda visitar al Galatasaray y recibir al Bodo Glimt, por ese orden), el Atlético suma nueve puntos, apenas uno más que su adversario, el líder de la Eredivisie, invencible en sus últimos 14 choques y ganador de 10 de los últimos 11.

Pero, más que todo eso, el equipo madrileño compite contra sí mismo como visitante. Prácticamente infalible en casa (diez victorias y un empate en once encuentros esta campaña), fuera es un equipo imprevisible e irregular, tan solo capaz de ganar dos de sus diez choques a domicilio. Los dos últimos, contra Barcelona y Athletic, los saldó con sendas derrotas, por 3-1 y 1-0. Dos pasos atrás, a nueve puntos del líder en LaLiga.

No es diferente en la Liga de Campeones, aún más expresivo incluso el contraste. Sus nueve puntos los ha ganado en su campo, con sus triunfos frente al Eintracht Francfort (5-1), el Union Saint-Gilloise (3-1) y el Inter de Milán (2-1). Los otros seis han volado lejos del Metropolitano, doblegado por 3-2 por el Liverpool en Anfield (el PSV ganó allí 1-4, comparativamente) y por 4-0 por el Arsenal, dentro de una tendencia creciente desde hace tiempo.

Los números hablan por sí solos: desde la última vez que alcanzó las semifinales de la Champions, en 2016-17, sus siguientes 37 partidos como visitante en este torneo los ha saldado con 19 derrotas, 11 victorias y 7 empates; de sus últimas 20 salidas ganó 7 y perdió 11 y de sus 10 más recientes cedió en seis frente a cuatro triunfos. Una evidencia.

Y de sus últimos 26 duelos lejos del Metropolitano entre todas las competiciones, apenas venció en ocho, con once derrotas y siete igualadas, para refrendar que sus problemas están casi todos fuera de casa, que persisten ahora y que amenazan su estabilidad en cada uno de todos los frentes abiertos, ahora tanto en la Liga como la Liga de Campeones. En breve empezará la Copa del Rey, a domicilio, como también la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Es un pronóstico inequívoco que, para estar en el ‘top 8’, incluso para avanzar quizá entre el noveno y el vigésimo cuarto de la tabla, necesitará ganar (o al menos puntuar) en alguna salida; igual que no hay otra manera de estar entre los ocho mejores y evitar la ronda intermedia que con tres triunfos en las tres jornadas que quedan para el final.

En Eindhoven, el Atlético sufre de nuevo cuatro bajas. La última es Clement Lenglet, por una contractura muscular contra el Athletic Club por la que fue cambiado en el minuto 61. Ya estaban fuera de acción tanto José María Giménez y Álex Baena, por sendas lesiones musculares ante el Barcelona, como Marcos Llorente, que se pierde su quinto encuentro.

Titulares indiscutibles estos tres últimos en el once tipo de esta temporada de Diego Simeone, el técnico deberá rearmar de nuevo su alineación en determinados puestos, mientras mantiene la duda de Johnny Cardoso. Tras perderse el duelo del pasado sábado contra el Athletic por un fuerte golpe en la rodilla, la entrada del estadounidense en la expedición para Eindhoven es una buena señal sobre su evolución para el encuentro.

Si está o no para la titularidad es una de las dudas de la alineación, en la que hay nombres aparentemente fijos: el portero Jan Oblak, el lateral Nahuel Molina, el central David Hancko, los extremos Giuliano Simeone y Nico González, el centrocampista Pablo Barrios y el delantero Julián Álvarez, cuyo bajón en los últimos duelos es preocupante.

Sus 39 goles desde que llegó al Atlético (diez en este ejercicio) hace un curso y medio son una buena cifra, pero su presente tan solo arroja tres tantos en sus últimos doce choques. Y no son solo sus cifras, sino las imprecisiones, los regates fallidos y la frustración que evidencia en cada lance de sus encuentros más recientes. En Bilbao, en Barcelona, en Getafe…

La Liga de Campeones alienta su reacción. En esa competición ha marcado nueve goles en sus últimos diez encuentros. Y tres en los cuatro más recientes. De los 14 duelos que ha disputado en el torneo con el Atlético, con diez tantos y tres asistencias, solo se quedó sin marcar en tres de los últimos diez. Lo necesita Julián Alvarez. Y, aún más, el Atlético. Es crucial.

En el once de Simeone para este martes quedan por descubrir varias posiciones: si Robin Le Normand regresa ya al centro de la defensa, junto a Marc Pubill, notable en San Mamés, o en su lugar; si es Koke Resurrección o Johnny Cardoso quien forma en el medio; si Hancko ejerce de central o lateral izquierdo; si hay un sitio, en ese caso, para Matteo Ruggeri por la banda; si vuelve a jugar Thiago Almada para suplir a Baena o, más probable, si da recorrido arriba a Alexander Sorloth o Antoine Griezmann para respaldar en ataque a ‘La Araña’…

Lo espera el PSV Eindhoven, que aplacó el revés inesperado de la primera cita con el Union Saint Gillioise, en el estadio Philips, con una reacción que ha causado impresión, por sus amplias victorias contra el Nápoles (6-2) y el Liverpool (1-4), entre sus 1-1 con el Leverkusen y el Olympiacos, mientras domina el campeonato neerlandés con nueve triunfos consecutivos y una determinación máxima. Jamás ha ganado al Atlético en sus seis enfrentamientos.

Sin Alassane Plea ni Ruben Van Bommel ni Myron Boadu, lesionados, y pendiente de las dudas de Mauro Júnior e Ivan Perisic, quienes no jugaron en el último triunfo ante el Heerenveen, Peter Bosz tiene una estructura muy definida en su once, con la reconversión del centrocampista y capitán Jerdy Schouten a la defensa, con una muy buena salida de balón, para formar el elogiado centro de la zaga con el español Yarek Gasiorowski.

Su compenetración y su rendimiento son halagados por el técnico, que ya dispone desde el pasado sábado de Anass Salah-Edine, su lateral izquierdo titular. A la derecha juega Sergiño Dest. El portero es el internacional eslovaco Matej Kovar.

A la espera de si está o no apto Mauro Júnior, Joey Veerman y Guus Til son fijos en el medio campo. Til es su máximo goleador, con once tantos.

Denis Man, Ricardo Pepi e Ismail Saibari, con diez goles, aunque ahí jugará Perisic si está recuperado, forman el frente de ataque del PSV, ambicioso, ofensivo, con suma movilidad, pero también vulnerable.

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Edine; Verman, Til, Mauro Júnior o Wanner; Man, Pepi y Perisic o Saibari.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Julián Alvarez y Griezmann o Sorloth.