El Necaxa anuncia al uruguayo Martín Varini como su nuevo entrenador

"Hola 'Rayos' ya estoy aquí en casa para de inmediato iniciar un nuevo torneo. Vamos con todo", afirmó el técnico a través de un vídeo que publicó el equipo en el que Varini viste una chaqueta del Necaxa mientras se le ve firmar su contrato.

Varini, de 34 años, sustituye en el banquillo al argentino Fernando Gago, despedido el pasado 26 de noviembre luego de que en el Apertura dejó al equipo en el decimotercer lugar de la tabla, sin opciones de clasificar al repechaje y por ende a la fase final.

El nacido en Montevideo fue elegido para dirigir a los llamados 'Rayos' debido a su destacado trabajo al frente de Juárez FC, uno de los equipos con plantilla y presupuesto más modesto en la liga local, con el que se clasificó a los cuartos de finales del torneo Apertura, instancia en la que fue vencido por el campeón Toluca.

Martín Varini tuvo su primera experiencia como estratega en el fútbol de su país en 2021, donde dirigió al Rentistas y al Defensor Sporting, con éste último conquistó un título de Copa en la temporada 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el 2024 salió de su nación para tener un corto paso por el Athletico Paranaense, al que entrenó 19 partidos con marca de 8 triunfos, 5 empates y 6 derrotas.

En Juárez estuvo el Clausura y Apertura de este año. En 42 partidos sumó 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas.

Varini intentará clasificar al Necaxa a una fase final de manera directa, algo que el equipo no consigue desde el Apertura 2019.

El Necaxa, que en su historia ha sufrido dos descensos, es uno de los equipos más tradicionales del fútbol mexicano.

Fue fundado en 1923, aunque ha sufrido cambios de nombre y de sede. Modificó su hogar de la Ciudad de México a Aguascalientes, al centro-norte de México, en el 2003.