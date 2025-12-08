Fútbol Internacional
08 de diciembre de 2025 - 05:25

Fallece el exinternacional belga y excapitán del Anderletcht Glen De Boeck, a los 54 años

Bruselas, 8 dic (EFE).- El exinternacional belga, antiguo capitán del Anderlecht y entrenador de fútbol Glen De Boeck falleció en la noche del domingo, a los 54 años, anunció hoy su familia a la prensa local.

Por EFE

El antiguo defensa sufrió una grave hemorragia cerebral el viernes en su casa, que le llevó a caer el coma y a fallecer el domingo en Amberes, en el norte del país.

De Boeck, que lució 36 veces la camiseta de los Diablos Rojos en 46 convocatorias, se formó como futbolista en Boom, su localidad natal, se inició como profesional en el Malinas (1992-1995) y desarrolló la mayor parte de su carrera como jugador en el Anderlecht (1995-2005), donde conquistó tres títulos de campeón de liga.

Colgó las botas en 2005 y se convirtió en entrenador, primero como asistente de Franky Vercauteren en el Anderlecht y luego como técnico del Cercle Brugge, el Germinal Beerschot, el Venlo en Países Bajos, el Waasland-Beveren, el Mouscron y el Courtrai, en dos etapas, donde fue destituido en diciembre de 2023.

El exdeportista había quedado profundamente afectado por la muerte de sus padres a comienzos de año, informó la agencia Belga.

