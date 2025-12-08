Junior disputará la final de la liga colombiana con Tolima pese a caer ante Medellín

El primer partido de la final se disputará el próximo viernes 12 en Barranquilla, mientras que el de vuelta será el martes 16 en Ibagué.

Para llegar a la final, el onceno Tiburón, que tiene en el banquillo al técnico uruguayo Alfredo Arias, sufrió más de la cuenta. Sin embargo, debido a la derrota de Atlético Nacional ante América de Cali por 3-2, terminó como líder del Grupo A y, por ende, se clasificó a la final.

Con los resultados de este lunes, Junior quedó con 11 puntos, seguido de Atlético Nacional, con 8, los mismos que América de Cali, mientras que el DIM cerró con solo 5 enteros.

La jornada comenzó con un Junior que lucía mejor, más cerca de abrir el marcador y con mayor tranquilidad, pues solo requería de un empate, sin importar lo que sucediera en el otro partido del grupo.

Y si perdía, como ocurrió porque el Medellín cambió el destino del partido, necesitaba que Atlético Nacional no le ganara al América de Cali. Todo se le dio.

Mientras Nacional vivió su debacle, el DIM, pese a no llegar a la final, sí hizo la tarea al asegurar su cupo a la fase previa de la Copa Libertadores con su victoria ante Junior.

Si Junior queda campeón, ganará su undécima estrella, mientras que si Deportes Tolima es quien alza la copa, será su cuarto campeonato de liga.

En el cierre del otro cuadrangular, el B, Tolima derrotó a Fortaleza 1-0 y Santa Fe igualó 0-0 con Bucaramanga en partidos de trámite, pues ya todo estaba definido en favor del conjunto Pijao.