Rioja: “Intentaremos ganar al Atleti, aunque sabemos que es un campo muy complicado”

“Sabemos que vamos a un campo muy complicado en el que nos va a tocar sufrir, en el que tendremos que apretarnos los machos, pero trabajaremos para lograr un resultado positivo”, dijo en declaraciones al club tras el empate contra el Sevilla.

“Vamos a intentar competir lo mejor posible e intentar que los aficionados se sientan orgullosos del juego que haga allí el equipo. Y, por supuesto, intentar ganar el partido, aunque sabemos que es un campo muy complicado”, agregó.

El Valencia salvó un punto con un gol de Hugo Duro en el 93 que no contenta al sevillano, pero quiso darle importancia a sumar en otro partido. “Hay que darle valor a que llevamos cuatro partidos sin perder, 5 contando el de Copa. Pero, no estoy para nada satisfecho”, dijo.

“El partido era un partido para haber sacado los tres puntos en Mestalla. El equipo estaba preparado, había trabajado muy bien para ello después de la semana tan física que hemos tenido. Y bueno, al final hemos salvado un punto que al menos sirve para prolongar la racha y puntuar”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rioja también manifestó: “Hemos salvado ese punto que era lo mínimo que merecía el equipo, que ha propuesto más y creo que era el único que quería jugar el partido. Y tenemos que valorarlo, aunque es verdad que vamos fastidiados porque nos gustaría haber sacado los tres puntos”.