Toppmöller elogia al Barcelona: "Junto al PSG han entusiasmado a Europa"

"Sabemos que mañana nos espera un enorme reto. El Barcelona, junto al PSG, han entusiasmado a Europa. El Barcelona es líder de la liga española y, aunque han tenido problemas por lesiones, sus jugadores ya están recuperados. Nos enfrentamos a una fuerza ofensiva formidable y tendremos que sufrir mucho para competirles", afirmó el técnico alemán en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

En esta línea, el técnico germano subrayó que, si quieren obtener un resultado positivo y dejar atrás la contundente derrota de este fin de semana ante el RB Leipzig (6-0), deberán priorizar el trabajo colectivo para frenar a los jugadores "de clase mundial" que el Barcelona tiene en "todas sus posiciones".

"Tenemos que correr y apoyarnos mutuamente. Lo más importante será mantenernos fuertes y resistir su ofensiva para contrarrestar su calidad y generar nuestras oportunidades. Durante los 90 minutos debemos darlo todo, ser compactos y jugar como un verdadero equipo", analizó.

Toppmöller evitó centrarse en la posición desde la que partirá Lamine Yamal o en 'Pedri', al que ha definido como "uno de los centrocampistas más emocionantes del planeta", y recordó el triunfo del Eintracht en 2022 ante el Barcelona en los cuartos de final de la Liga Europa (2-3), un partido recordado por la masiva presencia de aficionados alemanes en las gradas del Camp Nou.

"Tampoco quedan muchos jugadores de aquel partido, solo Knauff. Seguí el encuentro y lo recuerdo perfectamente, lo vi en Múnich. Ganamos y fue una experiencia fantástica para todos los que lo vieron y apoyaron al Fráncfort. Fue una historia realmente bonita", rememoró.

El centrocampista Mario Götze afirmó que la derrota contra el RB Leipzig está "superada" y destacó la calidad del Barcelona, insistiendo en la necesidad de centrarse en el trabajo colectivo para afrontar un partido "dificilísimo".

"Lo bueno del fútbol es que cada tres o cuatro días tienes la oportunidad de hacerlo mejor. En la primera hora jugamos bien, pero los goles fueron desafortunados. En la 'Champions' debemos defender con solidez, darlo todo durante los 90 minutos y mantener siempre nuestra capacidad de ser peligrosos", señaló.

Finalmente, Götze elogió al técnico Hansi Flick, con quien coincidió en la selección alemana y a quien aprecia "mucho como persona", y destacó el "excelente" estilo ofensivo que ha construido con el Barcelona.