Champions League: Bayern Múnich remonta y se acomoda arriba

Dos semanas después de encajar en la cancha del Arsenal su primera derrota de la temporada, los bávaros alcanzaron los 15 puntos de 18 posibles.

Bayern está segundo provisional, solo por detrás de los Gunners. Los alemanes estuvieron en desventaja con un gol contra su portería de Joshua Kimmich (54’), pero remontaron gracias a Serge Gnabry (65’), Lennart Karl (69’) y Jonathan Tah (77’).

* Resultados y programación de los partidos de la 6ª jornada: Martes: Kairat Almaty 0-Olympiacos 1, Bayern Múnich 3-Sporting de Lisboa 1, Unión St-Gilloise 2-Marsella 3, PSV Eindhoven 2-Atlético de Madrid 3, Inter 0-Liverpool 1, Barcelona 2-Eintracht Fráncfort 1, Atalanta 2-Chelsea 1, Mónaco 1-Galatasaray 0 y Tottenham 3-Slavia Praga 0; Miércoles: (14:45 hora paraguaya) Qarabag-Ajax, Villarreal-FC Copenhague; (17:00) Juventus-Pafos FC, Athletic-París SG, Bayer Leverkusen-Newcastle, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, FC Brujas-Arsenal, Real Madrid-Manchester City y Benfica-Napoli.

* Principales posiciones: Arsenal y Bayenr Múnich 15, Atalanta 13, París Saint Germain, Inter, Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool 12; Tottenham 11, Borussia Dormunt, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City Barcelona 10 unidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy