Fabián: "Hay que salir mentalizados desde los primeros minutos, será difícil"

"A mis compañeros les digo que será difícil, que es un campo que aprieta mucho, que el Athletic es un gran equipo y con calidad, que son agresivos y que tenemos que salir desde el primer minuto mentalizados de que será difícil", dijo el jugador sevillano en la 'La Catedral' en la rueda de prensa previa al choque.

Fabián desveló que sus compañeros del Athletic en la selección española, Nico Williams, Unai Simón y Dani Vivián, le comentaron respecto al encuentro que "para ellos eran importantes los partidos que les quedaban y que tenían que ganar para clasificarse".

"Jugué aquí con el Betis y no sé si empatamos a cero. San Mamés es un estadio de los más bonitos de España, el ambiente es espectacular, están todo el partido animando a su equipo y su afición es una de las mejores de España", señaló.

Sobre su equipo, dijo que sabe "que mañana no va a ser fácil porque el Athletic es un grandísimo equipo, que en casa son fuertes y empiezan bien". "No vienen de buenos resultados en 'Champions', pero será difícil. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible para sacar los tres puntos y acercarnos al objetivo de esta ahí arriba", apuntó.

En cuanto a su situación personal, dijo que acaba contrato "en 2027" y que está "muy contento" en el PSG. "Esta es la cuarta temporada y estoy muy contento. No es un tema que me preocupa ni que tenga que hablar ahora. Lo importante es el partido de mañana y centrarnos en intentar ganar", zanjó.

"Saldremos con la mentalidad de ganar de todos los partidos y no cometer errores porque ellos tienen grande jugadores que nos pueden hacer daño", añadió, avanzando que el PSG intentará esta temporada "pelear por todos los títulos como el año pasado".