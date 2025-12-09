Iñaki Williams regresa a la convocatoria para recibir al PSG

El capitán del equipo rojiblanco se ha perdido los nueve últimos partidos, siete de Liga y dos de 'Champìons', a causa de la lesión muscular severa que sufrió en la pierna derecha en el encuentro contra el Qarabag del pasado 22 de octubre.

Además del mayor de los Williams, el técnico ha incluido en la citación al central del filial Jon de Luis y a Mikel Santos, guardameta del Bilbao Athletic y habitual en las convocatorias de Liga de Campeones con rol de tercer portero.

Respecto al último partido estos tres jugadores ocupan los puestos de Aymeric Laporte, lesionado el pasado sábado frente al Atlético de Madrid; Aitor Paredes, sancionado por acumulación de amonestaciones; y Urko Izeta, que no está inscrito en la competición. Todos ellos se suman a las ausencias ya conocidas de los lesionados Robert Navarro, Maroan Sannadi y Beñat Prados.

Por lo tanto, la convocatoria para recibir al PSG es la formada por Unai Simón, Alex Padilla, Mikel Santos, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Mikel Vesga, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Iñigo Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez. Nico Serrano, Alejandro Rego, Jon de Luis, Selton Sánchez y Endika Bujan.

