Mbappé se ausenta del entrenamiento en vísperas del City

Xabi Alonso no pudo contar con el máximo referente goleador del Real Madrid en la última sesión antes de enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola ni con Eduardo Camavinga ni Dean Huijsen, que serán bajas para la cita europea del Santiago Bernabéu.

Mbappé guardó reposo el lunes, con recuperación tras dañarse el dedo anular de la mano izquierda en una acción del encuentro liguero ante el Celta, y el martes encendió las alarmas al no saltar junto al resto de sus compañeros al campo y quedarse en el interior de las instalaciones.

Xabi Alonso cuenta con las bajas seguras de los lesionados Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy, a los que se sumarán Huijsen, que sigue sin entrenar con el grupo por un dolencia muscular en el muslo izquierdo, ni Camavinga, que ha empeorado del esguince de tobillo que sufre.