Mundial 2026: Con camino definido, Paraguay inicia la planificación

Paraguay tiene su ruta definida en el Mundial de fútbol 2026 en Norteamérica, en el que medirá dentro del Grupo D a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones, un clasificado de la repesca europea y cierra contra Australia.

Con un panorama claro de los días y sedes de los partidos, la Albirroja, encabezada por el entrenador Gustavo Alfaro, comenzó el trabajo de planificación de cómo se va a llevar adelante el operativo, arrancando por designar la sede de operaciones de la selección, preferentemente en la zona cercana a los escenarios de los tres primeros partidos.

En el estado de California, en la Costa Oeste de Estados Unidos, arranca la presentación de Paraguay en el Mundial 2026, enfrentando el viernes 12 al seleccionado local.

Este juego tendrá como escenario al SoFi Stadium, en Inglewood, una ciudad del condado de Los Ángeles en el estado de California. El partido frente a los norteamericanos arrancará a las 22:00, hora de nuestro país.

El segundo compromiso pautado por la selección nacional en el Mundial será frente al ganador del Grupo C de la repesca europea, que tiene a Turquía, Eslovaquia, Rumania y Kosovo. Este juego está marcado para la 01:00 del sábado 20 (viernes 19 en USA), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ciudad del condado de San Francisco, también en el estado de California.

En este mismo escenario, Paraguay buscará sellar su clasificación a los dieciseisavos de final cuando se mida a Australia, el jueves 25 de junio, a partir de las 23:00.

Con todos estos datos conocidos, la Asociación Paraguaya de Fútbol y el cuerpo técnico Albirrojo se plantea tener su base de operaciones en el estado de California, viendo las mejores opciones en los condados de Los Ángeles y San Francisco, para evitar grandes y cansadores traslados.

Gran parte de la decisión final que se tome dependerá de las infraestructuras con las que se cuente en los lugares cercanos a las sedes de los partidos y otros detalles que se manejan de manera interna en la planificación.

Los que también tendrán que hacer planificaciones y hasta un mayor esfuerzo económico serán los aficionados, quienes seguramente buscarán establecerse en ciudades menos costosas a Los Ángeles y alrededores y trasladarse en el día del partido para alentar a la Albirroja.

Miami y Nueva York, en la Costa Este, serían las “sedes” elegidas por los paraguayos en el Mundial.