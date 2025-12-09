Nottingham, Celtic, Feyenoord, FCSB y Rangers se la juegan

Tras su mal inicio, el Nottingham, que navega por aguas turbulentas en la Premier League, logró despertar con dos victorias en casa y un empate en Graz, resultados que intentará ratificar en Utrecht ante uno de los cinco equipos que aún no ha ganado, como el Rangers, que tras sumar su primer punto ante el Braga se aferra a un milagro que pasa por lograr el triunfo en el campo del sorprendente Ferencvaros del irlandés Robbie Keane, uno de los cuatro que no conoce la derrota y que está en la sexta plaza.

El Celtic también está en la cuerda floja con siete puntos y encara la visita de uno de los grandes aspirantes a llegar lejos como el Roma que trata de sumar su tercer triunfo europeo seguido y consolidarse en la mitad alta.

Aún lo tienen peor otros dos campeones continentales como el Feyenoord y el FCSB, que, con tres puntos, no pueden fallar más. Ambos se enfrentarán en Bucarest en un duelo clave y prácticamente definitivo para el que pierda.

Por arriba, el Lyon, líder con once goles a favor y tan solo dos en contra, tratará de resarcirse de la derrota liguera ante el Lorient ante el modesto neerlandés Go Ahead Eagles; el Midtjylland danés, que perdió en Roma en la pasada jornada, recibe a un Genk belga al alza; y el Aston Villa del técnico español Unai Emery, pletórico en la Premier tras ganar al Arsenal, visita al Basilea, que por el momento marca el corte de los equipos que disputarían el 'play off'.

El Betis, invicto en el torneo, también trata de dar un paso definitivo hacia los octavos con un triunfo en Zagreb ante el Dinamo; y el Celta, fortalecido por su triunfo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, quiere reencontrarse con la victoria en Europa, en Balaidos ante el Bolonia, al que aventaja en un punto, para así volver a la zona de privilegio que perdió con su inesperada derrota en el campo del Ludogorets.

El Friburgo, otra de las sorpresas hasta el momento, defiende su buen posicionamiento ante un Salzburgo al borde del k.o., y el Braga y el Oporto, que cierran la parte alta, se enfrentan al colista Niza y al Malmö, antepenúltimo, respectivamente.