Xabi Alonso: "Calma, unidad y tranquilidad"

En una comparecencia tensa, con respuestas cortas y preguntas orientadas al momento de dificultad en el banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso intentó responder con un mensaje de calma y mirando al futuro con optimismo. Sin dejar un solo mensaje de crítica a sus jugadores y asegurando que siente la confianza de los altos cargos del club blanco.

"Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, unidad y tranquilidad. Es como me siento. Con muchas ganas de todo lo que viene y empieza mañana", aseguró.

"Sabemos que puede revertir del enfado que hubo, que es normal, a la ilusión. En nuestras cabezas solo está el City y es la Champions. En fútbol, para bien y para mal, se puede girar rápido la perspectiva", añadió.

Xabi Alonso aseguró que está "preparado para afrontar todo tipo de situaciones" y se centró en el partido ante el Manchester City. "Mi foco está en el equipo, en el campo y en el siguiente partido. Eso es lo que puede controlar y estoy focalizado en eso", dijo.

"No es cambiar, es adaptarse. Conocía muy bien al Real Madrid, es el club más grande del mundo. Hay que aprender de su cultura y hay un proceso para tener interacción con los jugadores, cómo puedes jugar. Algunos días van bien y otros no tan bien. Se van dando pasos y estamos en una situación a lo que nos enfrentamos con energía y positividad", añadió.

Con un "sí" rotundo y escueto respondió Xabi a la pregunta sobre si tiene el apoyo de todos sus jugadores. E incidió que la comunicación con el presidente Florentino Pérez y los altos cargos es muy buena. "La comunicación es constante, desde la confianza, la unidad y el cariño todos estamos juntos en esto".

El técnico tolosarra apeló a la unidad para salir del bache en el que está instalado su equipo tras vencer únicamente dos de los siete últimos partidos.

"Estamos en esto todos juntos. Hay que pasar los momentos buenos y los no tan buenos sin fisuras. Con el convencimiento de que el siguiente partido es una oportunidad. Tenemos un partido muy bonito e ilusionante ante el City. Desde ahora se tienen que encender los ojos para jugar, tener esa energía para que al Bernabéu le guste lo que ve y tiene que haber esa conexión, porque si eso sucede tenemos más opciones de ganar", sentenció.