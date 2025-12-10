Carlos Domínguez, fuera de la convocatoria por una molestia en el aductor

“Carlos salió del entrenamiento, tuvo una molestia en el aductor y no vamos a arriesgar. Preferiblemente que todos los jugadores estén sanos siempre, que podamos llegar con el mayor número de jugadores a cada partido”, manifestó este miércoles el técnico celeste, Claudio Giráldez, en rueda de prensa.

Esta baja se une a las del atacante Pablo Durán, con molestias en el hombro izquierdo desde el partido del pasado domingo en el Santiago Bernabéu, y del central ghanés Joseph Aidoo, que se perderá lo que resta de 2025 por una microrrotura en el bíceps femoral izquierdo.

Además, el entrenador del Celta ha dejado fuera de la lista, en este caso por decisión técnica, al extremo argentino Franco Cervi.

La lista de convocados la formarán: Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Starfelt, Mingueza, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Beltrán, Jutglà, Aspas, Manu Fernández, Damián Rodríguez, Bryan Zaragoza, Miguel Román, Javi Rueda, Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui.

