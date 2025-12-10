Fútbol Internacional
Carreras se perderá por sanción el encuentro ante el Mónaco

Madrid, 10 dic (EFE).- Álvaro Carreras recibió su segunda amonestación en la Liga de Campeones, en el duelo ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, y se perderá por sanción el próximo encuentro europeo, ante el Mónaco en la séptima jornada.

Por EFE

Carreras fue amonestado a dos minutos del final del tiempo reglamentario, en el minuto 88, y se perderá la próxima jornada de la Liga de Campeones. Estaba apercibido tras recibir su primera tarjeta amarilla en el torneo en Anfield frente al Liverpool.

El lateral izquierdo madridista no podrá jugar las dos próximas jornadas de LaLiga EA Sports, tras ser expulsado ante el Celta de Vigo y decir al colegiado del partido que era "muy malo". Causa baja ante Alavés y Sevilla en las dos últimas jornadas ligueras de 2025.