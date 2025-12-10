Carreras se perderá por sanción el encuentro ante el Mónaco

Carreras fue amonestado a dos minutos del final del tiempo reglamentario, en el minuto 88, y se perderá la próxima jornada de la Liga de Campeones. Estaba apercibido tras recibir su primera tarjeta amarilla en el torneo en Anfield frente al Liverpool.

El lateral izquierdo madridista no podrá jugar las dos próximas jornadas de LaLiga EA Sports, tras ser expulsado ante el Celta de Vigo y decir al colegiado del partido que era "muy malo". Causa baja ante Alavés y Sevilla en las dos últimas jornadas ligueras de 2025.