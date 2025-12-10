El Rayo, sin margen de error ante el Jagiellonia en busca del top 8

La derrota en la última jornada frente al Slovan de Bratislava no entraba en los planes del Rayo y la forma en que se produjo, con dos errores defensivos, hizo mucho daño al equipo, que lleva varias semanas dando síntomas de un bajón físico que también se está notando en los resultados.

De los últimos seis partidos oficiales el Rayo solo ha ganado uno, el de Copa del Rey frente al modesto Real Ávila, de inferior categoría, al que superó en el último minuto de la prórroga.

Lo que más está lastrando al Rayo es la falta de pegada que está mostrando. En los veinte partidos oficiales que ha disputado esta temporada en tres competiciones, sin contar la fase previa de la Liga Conferencia, el Rayo ha marcado 23 goles en 20 partidos y ha encajado 22, lo que refleja la dificultad de rentabilizar los tantos anotados.

Los tres delanteros de la plantilla solo han marcado tres goles. Sergio Camello suma dos goles, el brasileño Alemao uno y el angoleño Randy Nteka ninguno. De esta forma jugadores de otras demarcaciones están teniendo que aportar más a nivel goleador, destacando los extremos Álvaro García y Fran Pérez con nueve y seis tantos, respectivamente, y el mediapunta Jorge de Frutos con otros seis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, cuenta para este partido con las bajas que ya tenía por lesión del central ghanés Abdul Mumin, el mediapunta argentino Oscar Trejo y el centrocampista español Pedro Díaz, a las que se suman las del central senegalés Nobel Mendy y el delantero Randy Nteka, que no están inscritos en la competición.

Con estas bajas el técnico navarro tendrá que decidir por quién apuesta para el centro de la zaga como acompañante del francés Florian Lejeune. Los dos candidatos son el neerlandés Jozhua Vertrouwd y el brasileño Luiz Felipe.

En ataque la duda reside en saber si apostará por Sergio Camello como delantero puro o si decide jugar con un falso nueve como Jorge de Frutos.

El partido es vital para el Rayo que, con siete puntos, tiene poco margen de error para entrar en ese top-8. Una victoria le permitiría depender de sí mismo en la última jornada frente al Drita para estar entre los ocho primeros mientras que un empate o una derrota complicaría la clasificación directa a octavos.

Enfrente está el Jagiellonia Białystok, que alcanzó el pasado curso los cuartos de final del torneo, es noveno en la clasificación de la fase de grupos y aventaja en un punto al Rayo al vencer la pasada jornada al Kups Kuopi con el primer gol de la temporada continental del angoleño Afimico Pululu, máximo goleador el pasado curso.

El equipo polaco espera seguir con su buena racha en casa, ya que ha ganado los dos partidos de local con idéntico resultado (1-0) y se mantiene invicto con ocho puntos, y de paso, aspira a mantener intactas sus opciones de meterse entre los ocho primeros.

Además de Pululu, en el Jagiellonia destaca la presencia de cuatro españoles: el defensa Alejandro Pozo, los centrocampistas Sergio Lozano y Jesús Imaz, que lleva ocho temporadas en el club, y el delantero Alejandro Cantero.

En la Liga de Polonia el Jagiellonia es cuarto de la tabla con 28 puntos, aunque con dos partidos menos, y está a dos del líder, el Wisla Plock, que tiene 30.

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Stojinovic, Wdowik; Pozo, Imaz, Drachal, Mazurek; Flach, Pululu.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Jozhua, Chavarría; Pathé Ciss, Oscar Valentín; Fran Pérez, De Frutos, Álvaro; Camello.