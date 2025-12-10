Guardiola: "Ganar al Real Madrid le doy muchísimo valor, fueron mejores al principio"

El Manchester City se llevó la victoria del Santiago Bernabéu, en la sexta jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones, tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti.

"Hasta que marcamos no pudimos controlar el partido porque no fuimos lo suficientemente agresivos. Ellos fueron muy buenos al principio y es bueno que nos marcaran el gol primero porque nos ha ayudado. Ha sido una buena experiencia porque muchos jugadores debutaban en este estadio y creo que este nivel hoy ha sido el necesario para ganar pero quizá no para competir hasta las últimas fases. Creo que estaremos mejor en febrero", dijo Guardiola, en conferencia de prensa.

"Tenemos que estar agradecidos a los jugadores por este resultado porque aquí he jugado muchas veces y a veces hemos jugado mejor y no hemos ganado. Podíamos haber marcado más goles después pero creo que en los veinte o veinticinco minutos, al principio, ellos fueron mejor que nosotros", confesó.

"El Real Madrid tiene la capacidad de sostener un resultado como un 1-1 y mandar balones al área y en tres segundos resolver un partido. Por eso el Santiago Bernabéu tiene un gran espíritu de remontadas. En las últimas fases de competición tendremos que ser mejores pero contra este oponente es difícil jugar", dijo Guardiola, que ironizó con la tarjeta amarilla que perdonaron a Antonio Rudiger.

"A él se la perdonaron y a O'Reilly no, pero lidiar con estas situaciones nos hará más fuertes", aseguró.

Para Guardiola el Real Madrid es "mejor" que ellos porque tiene jugadores "increíbles".

"Por eso no podíamos controlar todas las pelotas que perdíamos porque ellos tienen mucha calidad y son muy buenos y al Bernabéu le encantan estos partidos en tres segundos", comentó.

"Para llegar lejos tendremos que tener un mejor rendimiento, lo de hoy no es suficiente. Hemos hecho cosas muy bien, estoy encantado y contento con los jugadores por el esfuerzo, el alma y el rendimiento pero en Barcelona, Eindhoven o contra el PSG, si nos tocan, tendremos que hacerlo mejor. Hoy ha habido cinco, seis o siete jugadores que han venido por primera o segunda vez aquí y tienen que vivir la experiencia", manifestó.

"Tenemos una buena vibra con el equipo. He jugado en semis, finales y se lo que se necesita para competir en estas fases. Si no hay lesionados podemos progresar. Tenemos la voluntad de conseguirlo y el entrenador es muy inteligente", bromeó.

Guardiola también habló del penalti señalado a su favor y opinó que fue "muy claro" y, aunque el árbitro no lo pitó de inicio, "al final el VAR lo hizo. Si el de ayer del Inter-Liverpool era claro éste también".

Por último, el técnico del Manchester City calificó aL belga Jeremy Doku como el "mejor del partido" y opinó que "sin él hubiera costado más ganar".