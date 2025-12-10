La NFL anuncia partidos de temporada regular en Múnich para 2026 y 2028

"Alemania tiene una enorme importancia estratégica para la NFL en Europa y nuestro regreso a Múnich demuestra el compromiso a largo plazo de la liga de ofrecer partidos en este mercado", afirmó Alexander Steinforth, gerente general de NFL en Alemania.

Los partidos se realizarán en el Allianz Arena, hogar del FC Bayern Múnich, que fue el primero en recibir un juego de la NFL en el país en la temporada 2022, cuando los Tampa Bay Buccaneers, con Tom Brady en los controles, derrotaron 21-16 a los Seattle Seahawks.

Según datos de la liga, Alemania es uno de sus mercados con mayor crecimiento en Europa con más de 20 millones de aficionados, seguido de Reino Unido, con 17,3; Francia, con 14,2 millones, y España, con 11,3.

Desde 2022 la NFL ha programado la disputa de cinco partidos de temporada regular en Alemania.

En el 2023 los Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, vencieron 21-14 a los Miami Dolphins y los Indianapolis Colts superaron 10-6 a los New England Patriots en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

El Allianz Arena volvió a recibir un partido en 2024 con la victoria de los Carolina Panthers 20-14 sobre los New York Giants.

El 9 de noviembre pasado el Estadio Olímpico de Berlín fue sede del triunfo en tiempo extra de los Indianapolis Colts 31-25 sobre los Atlanta Falcons.

Ahora están asegurados partidos de temporada regular en 2026 y 2028 en el hogar del Bayern Múnich y en 2027 y 2029 en Berlín.

La realización de partidos de temporada regular de la NFL en Europa comenzó en el 2007 en Londres, que ha albergado 40 juegos.

Además de Alemania, que ha recibido cinco partidos, este año la liga tuvo sus primer juego en España, en el estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid, y en Irlanda, en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

Para la temporada 2026 la NFL ha confirmado partidos en el Melbourne Cricket Ground, en Australia, con los Angeles Rams como uno de los equipos designados; en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, y dos más en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.