10 de diciembre de 2025 - 14:00
Marín, Pedraza, Gueye y Mikautadze regresan a la titularidad ante el Copenhague
Vila-real (Castellón), 10 dic (EFE).- Los defensas Rafa Marín y Alfonso Pedraza, el centrocampista Pape Gueye y el delantero Nicolas Pépé son las cuatro novedades que presenta el Villarreal con respecto al último partido de Liga para su compromiso de esta tarde de la Liga de Campeones ante Copenhague.
Marcelino García, técnico del Villarreal, ha apostado por una alineación formada por Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Pépé y Mikautadze.
El entrenador del Copenhague, Jacob Neestrup, ha formado su alineación con Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, Marcos López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert y Dadason.