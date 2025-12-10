Rodrygo, 9 meses y 32 partidos después

En un día en el que el técnico del Real Madrid se la jugaba, lo hizo con un futbolista que atravesaba su peor racha sin marcar. Un delantero sin ver portería, rara avis en todo un Real Madrid. Y una losa que finalizó este miércoles.

Sumaba días, semanas, meses y partidos sin anotar Rodrygo Goes. En Liga, en una racha negativa que aún mantiene, desde el 19 de enero contra la UD Las Palmas. En Liga de Campeones, el 4 de marzo frente al Atlético de Madrid.

Desde entonces sí marcó, pero en el amistoso de pretemporada ante el Tirol en Austria. Insuficiente para acabar con una losa que se quitó este miércoles en su competición favorita.

Y es que Rodrygo tiene una relación especial con la ‘Champions’. Marcó un triplete y dio una asistencia en su segundo partido en la competición, y en 2022 escribió su nombre en los libros de historia del Real Madrid y de la Liga de Campeones.

Suyo fue el gol en cuartos que forzó la prórroga, en la que se clasificó el Real Madrid, contra el Chelsea. Unas semifinales en las que, precisamente el Manchester City, el rival de este miércoles, sufrió el idilio de Rodrygo con la ‘Champions’. Dos goles en dos minutos para desatar la locura en el Bernabéu y volver a forzar un tiempo extra que llevó a los por entonces entrenados por Carlo Ancelotti a la final.

Una 14ª Liga de Campeones que no se entendería sin Rodrygo. El brasileño tiene buenos registros en la competición. 42 tantos participados -26 goles y 16 asistencias- en 68 partidos. Casi un gol con su sello, en la definición o el pase, cada dos encuentros.

Números de los que está lejos en Liga, donde suma 186 partidos con 32 tantos y 30 pases de gol.

Números de Rodrygo bajo la lupa, especialmente en 2025, ya que acumulaba 9 meses y 6 días sin marcar con el Real Madrid. Números muy lejos de lo esperado para uno de los delanteros del Real Madrid. Sin ser titular indiscutible, pero sí con minutos.

Es más, Xabi Alonso le ha trasladado su confianza en los últimos partidos, siendo primer cambio cuando el equipo necesitaba remontar. No tuvo suerte Rodrygo, pero sí la tuvo este miércoles ante el Manchester City. Aunque su tanto no valió para sumar puntos y aumentar el crédito del técnico, si sirvió al brasileño para resetear la mente.

Lo hizo ante su rival favorito, ya que al conjunto de Pep Guardiola le ha marcado cinco goles; superando los cuatro que le ha endosado al Sevilla, su segundo rival predilecto, por números.

Una confianza de Xabi Alonso que le devolvió su futbolista. Tras señalar al palco del Bernabéu en el que estaba su familia, dedicándoles el gol ya que ellos saben mejor que nadie por lo que ha pasado el futbolista durante esta sequía, se fue directo al banquillo.

Abrazo con Xabi, quien estaba en el foco, en duda su puesto de trabajo por los malos resultados y quien parecía jugársela en el partido ante el Manchester City.

Y este acabó en derrota, sumando a la crisis de resultados del Real Madrid, pero a la vez el partido supuso un alivio para un Rodrygo Goes que volvió a celebrar 32 encuentros después.