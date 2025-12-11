1-0. El Young Boys se sobrepone al factor Ozer y rompe la racha del Lille

El Lille, cuarto en Ligue 1, lleva un mes sin perder. Desde la derrota por 2-0 ante el Estrasburgo el 9 de noviembre, consiguió vencer al París, Le Havre y Marsella en Francia y al Dinamo de Zagreb en Liga Europa.

El conjunto francés fue el protagonista del duelo en los primeros minutos. En el minuto nueve, el marroquí Ayyoub Bouaddi condujo un balón hasta el área y puso un gran pase atrás, pero el veterano Oliver Giroud, máximo goleador en la historia de la selección francesa, no acertó y mandó su remate desviado a la portería defendida por el meta suizo Marvin Keller.

Sin embargo, el partido dio un giro de guión en el minuto 35. El joven Bouaddi, de 18 años, no acertó a despejar un balón en área propia y cometió un penalti que también le costó la tarjeta roja directa.

Con uno menos sobre el campo, Ozer volvió a emerger como el gran para penaltis de la competición y detuvo el lanzamiento desde los 11 metros de Chris Bedia, así como el rechace posterior, en otra acción de gran mérito. De esta forma, el otomano detuvo su quinto lanzamiento en esta Liga Europa, después de los tres consecutivos ante el Roma y otro ante el PAOK y mantuvo el 0-0 hasta el final de la primera parte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La reanudación mostró a los franceses replegados, pero esperando su ocasión para asestar un zarpazo al marcador. Primero, Giroud se encontró con una gran intervención de Keller en el minuto 56. Un par de minutos después, el ex del Betis Romain Perraud no acertó al finalizar una gran contra y desaprovechó otra gran oportunidad.

Acto seguido, una gran jugada del Young Boys desde la banda izquierda acabó en las botas de Darian Males, que empujó el balón en el área pequeña para poner a los suyos por delante, 1-0 (min.61). Sin nada que perder, los galos, ya sin Giroud, sustituido tras un golpe en la cara, subieron las líneas y se asomaron algo más en ataque en búsqueda de la igualada, pero no tuvieron la precisión suficiente.

Así, el Lille cae hasta el puesto 16, que marca las plazas de cabeza de serie para las eliminatorias de dieciseisavos de final, mientras que el Young Boys aumenta sus opciones de clasificación y asciende hasta el decimonoveno lugar de la tabla.