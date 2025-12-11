1-1. Al Mainz se le escapa el liderato

El conjunto que dirige el suizo Urs Fischer llegó a situarse en la cima con 13 puntos en esta sexta jornada con el 1-0 del japonés Sota Kawasaki a la media hora, pero el gol del sueco Mikael Ishak de penalti justo antes del descanso trastocó demasiado al Mainz.

Un partido que se le puso cuesta arriba con la expulsión por doble amarilla del austriaco Nicolás Veratschnig en el minuto 67, lo que instó al equipo polaco a meter a toda la artillería para llevarse el partido.

Sin embargo, y pese a la diferencia numérica y las claras ocasiones del Lech Poznan, el Mainz pudo conservar el empate y quedarse en el octavo puesto (10 puntos) de una apretada clasificación, cuyo líder es Estrasburgo con solo 13 unidades.