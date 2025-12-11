1-2. El Aston Villa prolonga su racha victoriosa y se acerca a los octavos de final

Un triunfo que permitió a los 'villanos' contabilizar su octava victoria consecutiva en todas las competiciones desde que el pasado 1 de noviembre encajaron su última derrota, tras caer por 2-0 ante el Liverpool en el campeonato inglés.

Sensacional racha que los de Emery parecieron en disposición de prolongar sin ningún tipo de problema en su visita al St. Jakob-Park, tras adelantarse a los doce minutos de juego en el marcador (0-1) con un gol marfileño Evann Guessand.

Nada más lejos de la realidad ya que el Basilea, liderado en el campo por el veteranísimo Xherdan Shaqiri y bajo la atenta mirada de la leyenda del tenis Roger Federer, que no perdió detalle desde la grada, se empeñó en poner fin a la racha victoriosa del Aston Villa.

Tal y como dejó claro a los veintiocho minutos con el gol del francés Leo Leroy que no subió al marcador por un fuera de juego milimétrico, como se comprobó en las imágenes del VAR, del lateral Dominik Schmid en el arranque de la jugada.

Un serio aviso del Basilea que seis minutos después, en el 34, logró igualar la contienda (1-1) tras un magistral saque de falta de Shaqiri que remachó a las redes el central austríaco Flavius Daniliuc.

Gol que no pareció envalentonar a los locales que antes de llegar al descanso estuvieron a punto de dar la vuelta a la contieda tras otro magnífico pase de Xherdan Shaqiri sobre el marfileño Bernie Traoré que el guardameta de Aston Villa, el neerlandés Marco Bizot, con una gran salida.

Pero si el Basilea fue perdiendo claridad según se le fue acabando el físico a Shaqiri, que desfondado fue sustituido a los 62 minutos, todo lo contrario le ocurrió al conjunto inglés que con la entrada al campo de Youri Tielemans en el arranque de la segunda mitad siempre encontró una solución a su juego ofensivo.

De hecho, el internacional belga fue el encargado de otorgar la victoria a los 'villanos' tras culminar con un sensacional remate desde la frontal del área un pase del argentino Emiliano Buendía.

Un marcador que no amedrentó al combinado suizo que mas a base de fe, en ausencia de Xherdan Shaqiri buscó hasta el final, aunque sin éxito, la igualada ante un Aston Villa que en las últimas semanas sólo sabe conjugar el verbo ganar.