1-2. Igor Jesus otorga un agónico triunfo al Nottingham

Victoria que pareció escaparse a los de Sean Dyche cuando a los setenta y tres minutos el central Mike van der Hoorn igualó (1-1) el tanto inicial del francés Arnaud Kalimuendo, al cabecear a las redes una falta lateral botada por el marroquí Souffian El Karouani.

Un gol que dio pie a los mejores minutos del equipo neerlandés, en el que volvió a tener un papel protagonista el español Miguel Rodríguez, al que sólo le valía la victoria para no despedirse de la segunda competición continental.

Pero el Nottingham se guardaba un as en la manga y a los 86 minutos el preparador inglés dio entrada al delantero brasileño Igor Jesus, que apenas dos minutos después y en el segundo balón que tocaba estableció el definitivo 1-2.

No necesitó más el exjugador del Botafogo, que no desaprovecho un rechace del portero local tras un remate de cabeza del suizo Dan Ndoye para otorgar los tres puntos y la victoria al Forest.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy