4-1. El Stuttgart golea al Maccabi y ya está en puestos de acceso a octavos

Esta vez, el doble pivote de los alemanes lo conformaron el habitual Angelo Stiller y el turco Atakan Karazor, mientras que el español Chema Andrés volvió a contar con minutos en la segunda parte tras salir desde el banquillo.

El Sttutgart se adueñó del balón desde los primeros compases, dispuesto a dominar el juego. Sin recibir ningún peligro del conjunto israelí, los de Sebastian Hoeness trabajaron a fuego lento sus ocasiones para derribar el muro defensivo del Maccabi.

En la primera gran ocasión local, el lateral francés Lorenz Assignon se descolgó por el flanco derecho y aprovechó de volea un gran envío de su homólogo en la izquierda, el internacional alemán Maximilian Mittelstadt, para marcar el 1-0 en el minuto 24.

Trece minutos después, el portugués Tiago Tomas aprovechó una fantástica dejada por el delantero Deniz Undav tras una gran jugada colectiva y puso el 2-0 en el minuto 37.

La reanudación no mejoró las expectativas del Maccabi Tel-Aviv. En un centro del Stuttgart al segundo palo, un defensor israelí tocó el balón con la mano y cometió penalti. Mittelstadt no desaprovechó la ocasión y redondeó su gran noche con el 3-0 desde los 11 metros (min.50).

Sólo dos minutos después, Roy Revivo, hijo del exdelantero del Celta de Vigo Haim Revivo, se coló entre la defensa local y dio emoción al choque recortando distancias, 3-1. A pesar del tanto, el Stuttgart controló el tempo del choque a la perfección y dio descanso a varios de sus titulares.

Ya en los últimos minutos del tiempo añadido, el defensa Josha Vognoman, que llevaba cinco minutos sobre el césped, cabeceó a la red un gran servicio del franco-argelino Badredine Bouanani para hacer el definitivo 4-1. De esta manera, el Maccabi queda con un sólo punto penúltimo en la clasificación, solo por detrás del Niza, haciendo prácticamente imposible su clasificación entre los 27 primeros.