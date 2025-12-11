Achraf, Brahim, Abde y Amrabat lideran la selección de Marruecos para la Copa África

En la portería, Regragui apostó por la experiencia de Yassine Bounou (Al Hilal), acompañado por Munir El Kajoui (Renaissance Berkane) y El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca).

En defensa, la convocatoria incluye a Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) como referente del sector derecho, además de Mohamed Chibi (Pyramids FC) y Anas Salah-Eddine (PSV).

También figuran Jawad el Yamiq (Al-Najma), Romain Saïss (Al-Sadd), Abdelhamid ait Boudlal (Amiens/Rennes), Nayef Aguerd (West Ham), Adam Masina (Torino) y Noussair Mazraoui (Manchester United).

En la medular, Regragui contará con Sofyan Amrabat (Real Betis), pieza clave del equilibrio del equipo, así como Oussama Targhalline (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV), Neil el Aynaoui (Roma), Bilal el Khannouss (Stuttgart) y Azzedine Ounahi (Girona).

Para el ataque, la lista reúne a varios de los nombres más destacados del fútbol marroquí en Europa: Brahim Díaz (Real Madrid), Ilias Akhomach (Villarreal), Chemsdine Talbi (Sunderland), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub el Kaabi (Olympiakos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis) y Eliesse ben Seghir (Bayer Leverkusen).

Regragui también incluyó dos jugadores en la lista de reserva: Youssef Belammari (Raja Casablanca) y Hamza Igamane (Lille).

Marruecos debutará en la competición el domingo 21 de diciembre, en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, frente a Comoras, en un encuentro previsto para las 20:00 hora local.