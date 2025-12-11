Copa Brasil pasará a otorgar dos cupos a la Libertadores

La decisión de la CBF fue comunicada tras la reunión de un consejo técnico de la entidad y supone una reconfiguración del sistema de clasificación brasileño para la competición continental.

Hasta ahora, tan solo el campeón de la Copa Brasil obtenía un lugar directo en la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el Brasileirão distribuía seis cupos, cuatro directos y dos para la fase previa.

Con la nueva resolución, una de esas plazas otorgadas por la competición de Liga será transferida al torneo copero, lo que reducirá de seis a cinco el número de clasificados vía Campeonato Brasileño.

La CBF, sin embargo, aún evalúa si el segundo cupo proveniente de la Copa Brasil será directo a la fase de grupos o si dará acceso a la repesca previa.

La entidad también analiza qué procedimiento adoptar si tanto el campeón como el subcampeón de la Copa ya estuvieran clasificados a la Libertadores por su posición en el Brasileirão.

La Copa Brasil de 2026 comenzará en la semana del 18 de febrero con un centenar de clubes de segunda y tercera división, y será reforzada en su quinta fase, en abril, con la entrada de los 20 clubes de la primera división. La final, a partido único, está prevista para el 6 de diciembre y cerrará oficialmente la temporada del fútbol brasileño. EFE