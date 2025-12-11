El Barça marca el paso entre las dudas del Real Madrid

El equipo de Hansi Flick saborea su momento y quiere prolongarlo. Con el 3-5 en el campo del Betis enlazó seis victorias ligueras con 20 goles, antes de la de "Champions" sobre el Eintracht alemán. De momento, el Barça solo ha celebrado victorias en su campo, al que Osasuna saltará animado después de ganar al Levante y acabar con una racha sin triunfos que se prolongaba desde el 3 de octubre.

La euforia azulgrana contrasta con la inquietud y las dudas del Real Madrid y de Xabi Alonso, que espera la vuelta de Kylian Mbappé, ausente ante el City por riesgo de lesión, y tendrá que prescindir de algunos jugadores. Secuela de la derrota con el Celta, los blancos pierden por sanción -dos partidos- a Endrick y Álvaro Carreras y a Fran García -uno-, además de Dani Carvajal, que continúa con la recuperación de su lesión.

El Alavés espera desde la mitad de la tabla, después de llevarse los últimos tres puntos frente a la Real Sociedad y reponerse a 3 derrotas seguidas. Los vitorianos han ganado 4 de los 8 partidos en su casa.

Otro fallo del Real Madrid podría quitarle el segundo puesto, que acecha el Villarreal a solo un punto y con una racha liguera tan buena como la del Barça -seis victorias-, solo empañadas por su temprano adiós a la "Champions", a falta de dos jornadas al perder anoche en Copenhague.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El once de Marcelino García Toral se mide al Levante, colista y muy exigido. Con el tandem Álvaro del Moral-Vicente Iborra como relevo de Julián Calero en el banquillo encajó su quinta derrota seguida el pasado lunes en El Sadar, algo que no sufría desde hace 15 años.

En puesto de "Champions", a 4 puntos de los de Castellón, el Atlético de Madrid recibe al Valencia, que nunca ha ganado en el Metropolitano. El equipo del argentino Diego Pablo Simeone lo encara tras su importante victoria en Eindhoven y su rival tendrá que recomponer la defensa por la sanción a César Tárrega. Carlos Corberán, su técnico, está pendiente del estado de jugadores como Copete y de la recuperación de Mouctar Diakhaby, baja desde principios de octubre.

El Espanyol, asentado en plaza de Liga Europa tras su octava victoria liguera sobre el Rayo Vallecano, juega en el campo del Getafe, al que aventaja en 7 puntos. El equipo de José Bordalás se fue de vacío de Villarreal y pierde además a Luis Milla por sanción, por una polémica acción con Buchanan.

Muy cerca de los espanyolistas, el Betis, a 3 puntos, y el Athletic Club, a 4, tendrán sendos compromisos a domicilio. Los sevillanos del chileno Manuel Pellegrini lo harán en el partido que cierra la jornada el lunes en Vallecas y los de Ernesto Valverde en Balaídos.

El Athletic, que sumó un punto de "Champions" en Praga, ha perdido a Aymeric Laporte hasta el año que viene por una lesión muscular severa.

El resultado de Balaídos influirá también en la situación del Elche, que tiene los mismos puntos (19) que los gallegos y que viaja hasta Palma para medirse al Mallorca, después de haber ganado al Girona. El equipo de Jagoba Arrasate pierde a Sami Almeida por sanción y está a dos puntos del descenso tras empatar con el Oviedo la jornada anterior.

El Sevilla, desde el puesto 13 de la tabla, persigue su tercera victoria en el Sánchez Pizjuán frente al Oviedo, segundo por la cola y con una racha de dos meses sin ganar. El once del argentino Matías Almeyda salvó un punto en Valencia, pero solo ha sumado 4 de los últimos 21 disputados. También le condicionarán sanciones como las de Isaac Romero y Gerard Fernández 'Peque" y lesiones. Almeyda empezó a preparar el choque con 7 bajas.

Pegado al Sevilla, a un punto, la Real Sociedad recibirá al Girona, en un duelo entre dos equipos que vienen de perder: en Vitoria los donostiarras y en Elche los catalanes, que abren el camino al descenso, de la mano de Oviedo y Levante.