El Lyon continúa liderando en la UEFA Europa League

Los dirigidos por el portugués Paulo Fonseca asegurarán su posición de honor hasta el próximo año, ya que la séptima y penúltima jornada de la Liga Europa se disputará el 22 de enero. En ese partido clave, el Lyon jugará en condición de visitante en la casa del Young Boys suizo.

Lea más: Sin Julio Enciso, el Estrasburgo vence a Aberdeen y lidera la Liga Conferencia

Con la misma cantidad de puntos que el Lyon se encuentran el Midtjylland y el Aston Villa, aunque la escuadra francesa lidera gracias a su superior porcentaje goleador. El equipo solo ha encajado tres tantos en lo que va del torneo, mientras que ha marcado un impresionante total de 13 goles.

El partido tuvo un inicio frenético y cargado de emociones, con una ráfaga de solo 11 minutos de locura en los que se anotaron los tres goles del encuentro. La cuenta la abrió Alfonso Moreira en el minuto 3 para los locales, pero la ventaja no duró mucho tiempo para el Lyon.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Solo tres minutos después, Milian Smit logró el empate para el cuadro neerlandés, aprovechando un grave error en la salida de balón de la defensa del Lyon. No obstante, la rápida reacción del equipo de Fonseca se concretó solo cinco minutos después, cuando el checo Pavel Sulc puso el 2-1 definitivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de que el resultado final debió ser más abultado, teniendo en cuenta los 17 tiros a puerta que generaron los de Fonseca, el Lyon se mostró dominante en ambas partes del juego. A pesar del control general, el líder del grupo sufrió en demasía durante los minutos finales del compromiso.

Resultados de la sexta jornada

Stuttgart 4 - Maccabi Tel Aviv 1: Goles para Stuttgart de Assignon (24), Tomás (37), Mittelstädt (50 penal), Vagnoman (90+4). Gol para Maccabi Tel Aviv de Revivo (52).

Young Boys 1 - Lille 0: Gol para Young Boys de Males (60).

Sturm Graz 0 - Estrella Roja 1: Gol para Estrella Roja de Ivanic (55).

Niza 0 - Sporting de Braga 1: Gol para Sporting de Braga de Delgado (28).

Dinamo Zagreb 1 - Betis 3: Gol para Dinamo Zagreb de Galesic (89). Goles para Betis de Domínguez (31 en contra), Riquelme (34), Dos Santos (38).

Ferencváros 2 - Glasgow Rangers 1: Goles para Ferencváros de Ötvös (45+5), Varga (72). Gol para Glasgow Rangers de Miovski (27).

FC Utrecht 1 - Nottingham 2: Gol para FC Utrecht de Mike van der Hoorn (73). Goles para Nottingham de Kalimuendo-Muinga (52), Jesus (88).

Midtjylland 1 - Genk 0: Gol para Midtjylland de Cho (17).

Ludogorets 3 - PAOK 3:** Goles para Ludogorets de Stanic (33), Verdon (70), Chochev (77). Goles para PAOK de Despodov (39), Vogliacco (48), Mythou (90).

Oporto 2 - Malmö FF 1: Goles para Oporto de Omorodion (30, 36). Gol para Malmö FF de Moura (90+4 en contra).

Celtic de Glasgow 0 - Roma 3: Goles para Roma de Scales (6 en contra), Ferguson (36, 45+1).

Celta 1 - Bolonia 2: Gol para Celta de Zaragoza (17). Goles para Bolonia de Bernardeschi (66 penal, 74).

Friburgo 1 - Salzburgo 0: Gol para Friburgo de Diabate (50 en contra).

Lyon 2 - Go Ahead Eagles 1: Goles para Lyon de Moreira (3), Sulc (11). Gol para Go Ahead Eagles de Smit (6).

Basilea 1 - Aston Villa 2: Gol para Basilea de Daniliuc (34). Goles para Aston Villa de Guessand (12), Tielemans (53).

Brann Bergen 0 - Fenerbahçe SK 4: Goles para Fenerbahçe SK de Aktürkoglu (5), Anderson Talisca (36, 44, 65).

Panathinaikos 0 - Viktoria Pílsen 0.

FC Steaua 4 - Feyenoord 3: Goles para FC Steaua de Ngezana (11), Toma (54), Thiam (86), Tanase (90+5). Goles para Feyenoord de Tengstedt (41), Timber (44), Sauer (51).

Clasificación Final de la Liga Europa

Lyon: 15 Pts Midtjylland: 15 Pts Aston Villa: 15 Pts Betis: 14 Pts Friburgo: 14 Pts Ferencváros: 14 Pts Sporting de Braga: 13 Pts Oporto: 13 Pts Stuttgart: 12 Pts Roma: 12 Pts Nottingham: 11 Pts Fenerbahçe SK: 11 Pts Bolonia: 11 Pts Viktoria Pílsen: 10 Pts Panathinaikos: 10 Pts Genk: 10 Pts Estrella Roja: 10 Pts PAOK: 9 Pts Celta: 9 Pts Lille: 9 Pts Young Boys: 9 Pts Brann Bergen: 8 Pts Ludogorets: 7 Pts Celtic de Glasgow: 7 Pts Dinamo Zagreb: 7 Pts Basilea: 6 Pts FC Steaua: 6 Pts Go Ahead Eagles: 6 Pts Sturm Graz: 4 Pts Feyenoord: 3 Pts Salzburgo: 3 Pts FC Utrecht: 1 Pts Glasgow Rangers: 1 Pts Malmö FF: 1 Pts Maccabi Tel Aviv: 1 Pts Niza: 0 Pts

Nota sobre la Clasificación:

Los ocho primeros equipos se clasifican directamente a los octavos de final.

Los equipos situados entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a los octavos de final.

Los equipos que finalicen entre los puestos 25 y 36 quedan eliminados de la competición.

Fuente: EFE