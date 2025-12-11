Sin Julio Enciso, el Estrasburgo vence a Aberdeen y lidera la Liga Conferencia

El Estrasburgo confió la titularidad a la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez, quien estuvo en el campo durante 60 minutos del encuentro. En la segunda mitad, el técnico dio entrada al punta argentino Joaquín Panichelli, una de sus principales referencias ofensivas para buscar más peso en el área rival.

El Aberdeen, impulsado por sus aficionados, comenzó el partido con mucha agresividad y en búsqueda del gol de la ventaja. Tras un aviso previo de Marko Lazetic, Knoester remató de cabeza un gran centro de Armstrong en el minuto 14, marcando el que parecía ser el 1-0. No obstante, la alegría local duró poco, ya que el tanto fue anulado por una falta previa.

El Estrasburgo reaccionó al susto y estuvo muy cerca de adelantarse por medio de Ben Chilwell, quien estrelló su remate en el poste solo seis minutos después. El gol visitante llegaría en el minuto 35, cuando el marfileño Martial Godo remató a la perfección un centro que se tradujo en el 1-0 definitivo.

Tras el paso por los vestuarios, Godo volvió a ser protagonista al generar otra de las mejores ocasiones del partido, con un cabezazo en el minuto 53 que fue repelido por el portero local Dimitar Mitov. En el minuto 69, Devlin cometió penal sobre Godo y dejó una gran oportunidad al Estrasburgo para duplicar su ventaja y sentenciar el encuentro.

Sin embargo, Ismael Doukouré tomó la responsabilidad del lanzamiento, por encima de Panichelli, que acababa de entrar al campo. Doukouré no fue capaz de batir a Mitov, quien mantuvo con opciones a los suyos con una plástica estirada que detuvo el penal. La entrada de Panichelli, aun sin gol, dio más presencia en el área contraria al Estrasburgo, que buscó el juego aéreo del delantero cordobés para asegurar los tres puntos.

Así, el Estrasburgo se acuesta como líder de la competición continental, afianzando su posición con 13 unidades. En contraste, el Aberdeen se mantiene como cuarto por la cola con tan solo dos puntos y mínimas opciones de meterse entre los 32 mejores de la tabla. La fase de playoffs o dieciseisavos de final de la Liga Conferencia clasifica a los 8 líderes de grupo y a los 8 segundos, junto con los 8 terceros de la fase de grupos de la Europa League.

Fuente: EFE