Las puertas del Bernabéu, antibalas y con 100 años de vida útil

El acero, un 25 % más aislante que el aluminio, permite reducir el gasto energético entre un 5 % y un 15 % en climatización, un ahorro estratégico en el negocio de infraestructuras deportivas.

También supone un ahorro en su fabricación y mantenimiento. Según datos de Jansen, para fabricar 100 toneladas de aluminio se necesitan cantidades de agua equivalentes al consumo anual de una ciudad de más de 200.000 habitantes; mientras que la electricidad empleada para producir esa misma cantidad equivaldría al consumo anual de una ciudad de más de 600.000 habitantes.

Extrapolando estos datos al Bernabéu, en caso de haber optado por aluminio, supondría un consumo para su fabricación comparable a una ciudad de 64.000 habitantes, y una demanda eléctrica equivalente a la de 192.000 personas. Sin embargo, con la solución de aluminio, se consume hasta seis veces menos de energía y entre un 20 y un 25 % menos de agua. Factores que rebajan la huella de carbono y el coste total de propiedad para los clubes.

La sostenibilidad es un factor clave en la construcción y reforma de los estadios. Por ello, Jorge García defiende la apuesta por soluciones de acero, que puede reciclarse infinitas veces sin perder propiedades.

“En sostenibilidad, los laboratorios miden un parámetro llamado LCA (Life Cycle Assessment -Análisis de Ciclo de Vida-), que evalúa la vida útil. Y la durabilidad del acero puede llegar a los 100 años”, apunta.

“Las puertas y ventanas fallan por sus uniones. En el aluminio y el PVC son uniones mecánicas que, con el uso, se descuadran y generan roces. En el caso del acero son uniones soldadas. Por mucho que pase el tiempo eso no se va a descuadrar”, señala.

Soluciones de acero que, además, “insonorizan un porcentaje muy amplio de la contaminación acústica”, pudiendo llegar a atenuaciones de 40 a 42 decibelios, si se trabaja en conjunto con vidrios acústicos. Un proyecto de reducción de ruido en el que trabaja el Real Madrid.

Por otro lado, las soluciones de acero aportan un alto grado de seguridad, con una resistencia al fuego de 60 minutos -impidiendo propagación de fuego y temperatura- y con certificados que alcanzan la clase RC4 (antirrobo) y FB6 (antibalas).

Además del Bernabéu, Jansen, fundada en Suiza en 1923 y presente en España desde 1998, participó también en la reforma de otro gran estadio del fútbol español: el proyecto del Spotify Camp Nou, con 60 unidades de puertas y 60 m2 en fijos laterales -secciones inmóviles-.

Estas fueron implementadas, sobre todo, en el túnel de acceso de los jugadores al campo que ejercen como aislantes térmicos, ignífugos y acústicos, con el objetivo de que se escucharan menos las últimas charlas previas a los partidos, apunta la compañía.

Otro de sus grandes proyectos, fuera del deporte, es la Sagrada Familia, en la que han llevado a cabo “miles de carpinterías”.

“Registramos cada colada -barra original de acero- a partir de la cual se fabricaba cada ventana. En el caso de que hubiera cualquier problema, se podría identificar la composición de ese acero en concreto”, apunta Jorge García.

Además de su presencia en grandes proyectos, la compañía mantiene actividad en el deporte base con el patrocinio del Baloncesto Torrelodones, club con 450 chicos y chicas de más de 30 equipos, en línea con su estrategia de vinculación al ecosistema deportivo.