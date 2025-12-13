0-3. El Real Madrid cierra el año liguero con una clara victoria en Los Cármenes

El cuadro de Pau Quesada, que tratará de lograr esta próxima semana su clasificación directa para los cuartos de final de la Liga de Campeones, sentenció el encuentro en el tramo final del primer periodo ante un batallador rival que incluso se adelantó en el marcador por medio de Yoki, pero el tanto fue anulado por entender el colegiado que había existido falta sobre Misa Rodríguez.

Poco después comenzó a desequilibrar el encuentro el Real Madrid gracias a una brillante acción de Athenea del Castillo en la banda derecha que resolvió en el otro lado del área la joven canterana Pau Comendador.

Con el partido desatascado, el cuadro blanco lo vio más claro y encontró la sentencia antes del descanso con un doblete de Alba Redondo al rematar de cabeza un centro medido de la alemana Sara Sabritz y al aprovechar un rechace de la guardameta Laura, quien en la segunda parte impidió que las madridistas incrementaran el resultado, aunque también tuvo el Granada sus ocasiones para acortar distancias.

El Real Madrid ahora debe encarar el miércoles el último partido de la fase de liga de la Champions en el campo del Twente, donde intentará sellar su pase directo a los cuartos de final, aunque no depende de sí mismo, y el sábado debe medirse al Espanyol en la Copa de la Reina.

0 - Granada: Laura, Postigo (Blanca, m.66), Yoli, Alba, Jujuba, Manoly, Leles (Kojima, m.66), Gómez (Rodríguez, m.77), Pérez (Laupstad, m.88), Lauri (Mingueza, m.77) y Keefe.

3 - Real Madrid: Misa Rodríguez, Silvia Cristóbal (Keukelaar, m.80), Rocío Gálvez, Andersson, Shei, Angeldahl (Weir, m.61), Irune, Däbritz (Iris Ashley, m.50), Athenea (Eva Navarro, m.70), Pau Comendador y Alba Redondo (Bennison, m.50).

Goles: 0-1, M.30: Pau Comendador. 0-2, m.44: Alba Redondo. 0-3, M.49+: Alba Redondo.

Árbitra: Ainara Acevedo. Amonestó a las locales Leles y Blanca, y a las visitantes Pau Comendador y Eva Navarro.

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de la Liga F disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes.