Ocho 'extranjeros' lideran la convocatoria de Bolivia para un partido amistoso con Perú

En el listado difundido por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) están tres defensores que militan en clubes españoles: Lucas Macazaga, del Leganés; Marcelo Timorán, del Córdoba B; y Óscar López, del Mallorca.

También fueron llamados el arquero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers sub-19 de Uruguay, el zaguero Diego Medina y el delantero José Martines, ambos del CSKA 1948 búlgaro, además de Marcelo Tórrez, del Santos sub-20 brasileño, y Leonardo Zabala, del Cancún FC mexicano.

El Always Ready, que acaba de coronarse campeón del fútbol boliviano, y el Bolívar aportan cada uno tres jugadores y el San Antonio, The Strongest y Blooming dos cada uno.

Además, están en la nómina futbolistas del Aurora, Oriente Petrolero y Guabirá.

Entre los convocados con más experiencia está el guardameta Carlos Lampe, del Bolívar, y son notorias las ausencias del portero Guillermo Viscarra, del Alianza Lima peruano, y del centrocampista y goleador de la Verde Miguel Terceros.

La FBF destacó que el promedio de edad para el amistoso "es de 23,87 años", pues del total de convocados, 11 son menores de 23 años y 6 son menores de 20.

Al mando de Villegas, la Verde accedió en septiembre a la repesca del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Como parte de su preparación, la Verde ya disputó cuatro amistosos en octubre y noviembre: con la mundialista Jordania que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos; otro, en el que cayeron por 3-0 ante Rusia; y también acumuló derrotas por 2-0 ante Corea del Sur y por 3-0 ante Japón.

El equipo boliviano visitará a Perú la próxima semana y en enero tiene previsto otro amistoso ante Panamá en Tarija (sur de Bolivia).

Estos son los 23 futbolistas convocados por Villegas:

. Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Rodrigo Banegas (The Strongest) y Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

. Defensas: Widen Saucedo (San Antonio), Richet Gómez (Blooming), Diego Medina (CSKA 1948-BUL), Lucas Macazaga (Leganés-ESP), Marcelo Timorán (Córdoba B-ESP), Marcelo Tórrez (Santos-BRA) y Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).

. Mediocampistas: Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Ervin Vaca y Carlos Melgar (Bolívar), Carlos Sejas (Aurora), Moisés Villarroel (Blooming), Adalid Terrazas (San Antonio) y Óscar López (Mallorca-ESP).

. Delanteros: John García (The Strongest), Fernando Nava (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá) y José Martines (CSKA 1948-BUL).