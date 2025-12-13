Szczesny, con una gastroenteritis, baja de última hora en la convocatoria

Gavi continua con la recuperación de una operación de rodilla; Olmo sigue con un tratamiento para la reducción de una luxación en el hombro y Araujo está recuperándose de sus problemas anímicos tras el partido de Stamford Bridge en el que fue expulsado.
La lista para el encuentro la componen 23 futbolistas y es la siguiente, con la entrada de Diego Kochen por Szczesny.
Porteros: Joan Garcia, Marc Andre ter Stegen y Kochen.
Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric y Jofre Torrents.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, de Jong, Bernal, 'Dro' y Tommy Fernández.
Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphina, Rahsford y Roony Bardghji.