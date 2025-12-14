Villalibre resiste el acoso de Andrés Martín y conserva el liderato pese a no marcar

Una 'sequía' que no desaprovechó su compañero de equipo Andrés Martín para situarse a sólo un tanto del 'Búfalo' tras anotar el único gol del conjunto cántabro (1-1) en el encuentro que los de José Alberto López disputaron el sábado con el Leganés, y situarse segundo en la clasificación.

En el mismo equipo está el mejor latinoamericano de la clasificación de goleadores de Segunda: el ecuatoriano Jeremy Arévalo, quien suma siete goles, tres menos que Villalibre, líder y compañero en el Racing.

-- Clasificación tras la disputa de la 18ª jornada:

- Con 10 goles: Villalibre (Racing Santander).

- Con 9 goles: Embarba y Arribas (4p) (Almería); Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña).

- Con 7 goles: Fuentes (Córdoba); Yeremay (1p) (Deportivo); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (2p) y Gelabert (1p) (Sporting Gijón).

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Carlos Fernández (1p) (Mirandés).

- Con 5 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Min-su (KOR) (Andorra); Marcos Fernández (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez y Chupe (1p) (Málaga).

- Con 4 goles: Jefté Betancor (Albacete); Villahermosa (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cala (1P), Cipenga (CGO) (Castellón); Matos (Ceuta); David Mella (Deportivo); Jorge Pascual y Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Adrián Niño (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Iñigo Vicente (Racing Santander); Chuki (1p), Peter Federico (DOM) y Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Lautaro (URU) (1p); Mateo Mejía (COL) (1p) y Curro (2p) (Burgos); Camara (GUI), Jakobsen (DEN) y Suero (Castellón); Rubén Díez (3p) (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Arbilla (Eibar); Enrique Clemente (Las Palmas); Duk (CVE) y Diego García (2p) (Leganés); Jauregi (1p) (Málaga); Peio Canales y Sangalli (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).