Bruno Fernandes: "El Manchester United quería que me fuera"

El capitán portugués, de 31 años, desveló en una entrevista con la televisión de su país Canal 11 que durante la ventana de fichajes recibió una oferta de Al-Hilal valorada en 80 millones de libras.

"Desde el club, sentí un poco como que 'si te vas, no pasa nada para nosotros' y eso me dolió. Más que dolor, me dio tristeza", admitió Fernandes, que también confirmó que decidió quedarse en Old Trafford por amor al club y tras una conversación clave con el entrenador Rúben Amorim.

“Hoy en día, la lealtad no se ve como antes. Podría haberme ido el último verano y habría ganado mucho más dinero. No voy a decir dónde, pero hubiera ganado muchos trofeos", señaló.

El portugués, que marcó uno de los tantos del empate 4-4 ante el Bournemouth de este lunes, explicó que su permanencia se debió también a motivos familiares y se lamentó de que mucha gente no valore el club como merece.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lo que pasó me duele, pero no hay nada que criticar en mi tiempo aquí. Siempre doy todo en el campo, sea bueno o malo. Pero ver cómo algunos no valoran el club de la misma manera también me entristece", concluyó el mediapunta portugués.